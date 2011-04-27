Правительство отменило квоты на экспорт кукурузы – Присяжнюк

Кабинет Министров Украины отменил квоты на экспорт кукурузы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня после заседания Кабмина.

«Да, отменили квоты на кукурузу. Ограничения экспорта нет», – сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что сегодня такое решение принято и оно вступит в силу со дня подписания премьер-министром.

Относительно остальных зерновых культур, на экспорт которых введены ограничения, министр сообщил, что решение будет приниматься после того, как будут проанализированы состояние и перезимовка озимых зерновых культур и проведен сева ранних яровых культур.

«Я думаю, что мы где-то в числах пятнадцатых-двадцатых мая будем иметь баланс и будем принимать решение», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, специалисты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины завершили анализ балансов зерновых и рекомендовали правительству отменить квотирование экспорта кукурузы.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет Министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.