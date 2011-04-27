Китайскую гречку 30 апреля отгрузят на склады временного хранения

На 30 апреля запланирована отгрузка китайской гречки из контейнеров на склады временного хранения для последующего распределения и транспортировки в регионы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Хлеб Инвестбуд».

Согласно сообщению, в пасхальные выходные в Одесский морской торговый порт прибыло судно MSC Samanta, которое доставило в Украину первую партию гречневой крупы из Китая. 26 апреля разгруженные контейнеры с гречкой были перемещены в зону таможенного контроля для отбора проб органами Госхлебинспекции, санитарно-эпидемиологической службы, Укрглавгоскарантина, Государственного центра сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки.

Ожидается, что проведение экспертиз, выдача сертификатов качества, а также таможенное оформление груза импортированной гречневой крупы будет длиться на протяжении 27-29 апреля этого года.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт. Он сообщил, что на сегодня цена гречки на внутреннем рынке не определена и находится в состоянии расчета.

Вместе с тем, по словам министра, после поступления гречки в розничную торговлю будет проведен анализ ее качества и спроса покупателей на этот продукт.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL. Ранее заявлялось, что ориентировочный срок поступления груза в Украину – 5 апреля 2011 года.

4 апреля в пресс-службе Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины сообщили, что гречка из Китая будет доставлена в Украину не ранее 23-24 апреля т.г.