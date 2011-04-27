Азаров считает необходимым увеличить долю промышленно выращенного картофеля на рынке

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым значительно увеличить долю промышленно выращенного картофеля на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в ходе посещения Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук.

«Почему мы не обращали внимания 20 лет на эту проблему? Почему сейчас обратили на нее внимание? Прежде всего, скажем прямо, есть очень серьезные основания думать, что нас ожидает мировой рост цен на продовольствие, он идет уже. Об этом говорят все ведущие эксперты, а это означает, что мы должны к нему подготовиться», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр отметил, что в настоящее время более 97% выращиваемого в Украине картофеля производится в личных хозяйствах населения и только чуть более 2% – промышленным способом, тогда как 20 лет назад только 60% картофеля выращивалось в личных хозяйствах населения.

По мнению Н.АЗАРОВА, необходимо довести долю промышленно выращенного картофеля до 50%. «За 20 лет мы потеряли организованное выращивание картофеля, то есть промышленное выращивание картофеля… Это означает, что мы всегда работаем на дефиците: сколько подвезли, столько и продали. Подвезли столько, сколько нужно для того, чтобы держать высокие цены», – подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что правительство намерено создавать условия для выращивания картофеля в промышленных объемах, в частности, необходимо создать оборудованные овощехранилища, разработать логистические схемы доставки и хранения картофеля в таких объемах, чтобы он продавался по приемлемым ценам.

Также, по словам Н.АЗАРОВА, необходимо значительно улучшить качество высаживаемого картофеля. «В соответствии с этим просматривается уже программа, которую мы должны реализовывать с тем, чтобы на годы вперед исключить те скачки (цен – УНИАН) на картофель и на овощи, которые мы имели в этом году. И вот мы за эту задачу взялись», – сказал глава правительства.