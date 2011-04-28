Правительство Крыма намерено создать «Крымский зерновой элеватор»

Совет министров Крыма намерен создать республиканское предприятие «Крымский зерновой элеватор» по приемке, хранению, обработке и отгрузке продовольственного и фуражного зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, Совмин просит Верховную раду автономии разрешить создать «Крымский зерновой элеватор».

«Мы хотим создать коммунальное предприятие для того, чтобы перерабатывать зерно наших фермерских хозяйств и за счет части прибыли коммунального предприятия отдавать переработанное зерно, зерно, которое хранилось, на крымские хлебобулочные предприятия для изготовления социального хлеба, который будет гораздо дешевле, чем сегодня продается в магазинах», – сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ журналистам сегодня после заседания Совмина Автономии.

По данным Государственной хлебной инспекции в Крыму, на территории республики имеется 23 зерновых склада, из них 18 сертифицированы и 5 не сертифицированы из-за отсутствия разрешительных документов. «Керченский КХП», «Нижнегорский элеватор» и «Западно-Крымский элеватор» являются государственной собственностью, остальные – частными предприятиями.

По состоянию на середину марта общая элеваторно-складская емкость составляет 1100,4 тыс. тонн, в том числе элеваторная – 795,7 тыс. тонн, складская – 304,7 тыс. тонн. Емкость портовых зерновых терминалов – 200 тыс. тонн, из них 170 тыс. тонн – ЗАО СК «Авлита» (Севастополь) и 30 тыс. тонн – ООО «Зерновой терминал «АБС» (Керчь).

«Однако, с учетом планируемого увеличения валовых сборов зерна до 2-2,5 млн. грн. в 2015 году, существующего емкостного хозяйства недостаточно для эффективного качественного хранения, подработки, отгрузки продовольственного и фуражного зерна. В конечном итоге создание сети элеваторов и зерновых складов республиканской формы собственности будет способствовать реализации в полном объеме программ социально-экономического развития Крыма в 2011 году, развитию сельских территорий на период до 2015 года, стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса до 2020 года», – обосновывает Совмин необходимость создания «Крымского зернового элеватора».