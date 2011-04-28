Всемирный день охраны труда на крупнейших пивоваренных заводах отметят конкурсами и учебными тревогами

Сегодня на трех заводах САН ИнБев Украина – Черниговском, Николаевском и Харьковском состоятся масштабные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, который отмечается сегодня.

Цель акции – привлечь внимание общественности к вопросам промышленной безопасности, повысить культуру безопасности на предприятиях Украины, сообщили УНИАН в компании. Осуществляя пропагандистскую работу, менеджмент компании фокусируется на мерах по предотвращению аварий и травматизма на рабочих местах.

В этот день, помимо традиционных инструктажей по правилам безопасности, состоятся конкурсы среди водителей погрузочных машин на самую аккуратную погрузку и учебные тревоги, сотрудникам предприятий САН ИнБев Украина и компаний-партнеров будут розданы специальные памятки.

САН ИнБев Украина осуществляет данные инициативы как часть группы компаний Anheuser-Busch InBev, которая поддерживает программу Глобальной стратегии Международной организации труда в области безопасности и гигиены труда с 2010 года.

«Инициатива глобального договора – это инициатива, которая содействует развитию социально-ответственного бизнеса в Украине. На данный момент к ней присоединились более 180 компаний и организаций украинских деловых кругов», - рассказала координатор Украинской сети Глобального Договора ООН Анна ДАНИЛЮК.

По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям САН ИнБев Украина Дениса ХРЕНОВА, в компании установлены высочайшие стандарты по охране труда и промышленной безопасности, которые отслеживаются по целому ряду показателей на ежедневной основе. «При этом мы используем самые современные системы обучения персонала, постоянно работаем над усовершенствованием производственных технологий и мер безопасности», - подчеркнул Д.ХРЕНОВ.

Справка УНИАН. «САН ИнБев Украина»представляет крупнейшую пивоваренную компанию в мире «Анхойзер-Буш ИнБев» (Anheuser-Busch InBev).

«САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных марок: «Stella Artois», «Beck’s», «Brahma», «Staropramen», «Leffe», «Hoegaarden», «Lowenbrau», а также национальных: «Чернігівське», «Рогань» и «Янтарь».

*** Всемирный день охраны труда

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он отмечался в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе.

В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.

В Украине День охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля - во Всемирный день охраны труда. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Виктор Ющенко в 2006 году - с целью привлечь внимание общества, органов государственной власти, субъектов хозяйствования, общественных организаций к вопросам охраны труда, предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также с целью почтить память погибших на производстве.