Минагропрод прогнозирует экспорт зерновых в этом году на уровне 19-20 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт зерновых в этом году на уровне 19-20 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор Департамента развития аграрных рынков Минагропрода Анатолий РОЗГОН.

«Традиционно, это пшеница в пределах 8-9 млн. тонн, кукуруза в пределах 4 млн. тонн и ячмень - 5-6 млн. тонн», - сказал А.РОЗГОН.

В тоже время он отметил, что поскольку еще идет посевная, то окончательные цифры могут уточняться.

«Экспортный потенциал будет обеспечен на уровне больше, чем в прошлом году», - сказал А.РОЗГОН.

По его словам, экспорт урожая прошлого года, как и планировалось, составит 13,5 млн. тонн.

Как уточнил А.РОЗГОН, еще около 2-х месяцев будет экспортироваться кукуруза. «У нас сейчас остатки кукурузы, имеются в виду те возможности, которые для экспорта, - в пределах 2,5 млн. тонн», - сказал он.

В целом министерство прогнозирует урожай зерновых в этом году на уровне больше прошлого года. При этом цены на зерно не будут снижаться.

А.РОЗГОН также уточнил, что в этом году Аграрный фонд будет иметь достаточно средств для закупки необходимых запасов, как зерновых, так и другой продукции.

По его словам, в мае Аграрный фонд закупит все необходимые ресурсы.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне 42 млн. тонн.

Как ранее заявлял А.РОЗГОН, получение урожая зерна в 42 млн. тонн позволит Украине экспортировать 17-18 млн. тонн.

По предварительным данным Госкомстата, в Украине хозяйствами всех категорий в 2010 году получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых – 21,5 млн. тонн (55%).