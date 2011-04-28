Украина сократила импорт свекловичного сахара в 7 раз – УКАБ

Согласно данным Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), в I квартале т.г. в Украину было импортировано всего лишь 2,6 тыс. тонн свекловичного сахара, что более чем в 7 раз меньше импорта данного продукта за аналогичный период 2010 года (19,5 тыс. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

Сообщается также, что такую же тенденцию можно проследить и по другим видам сахара (глюкоза, фруктоза, сахарные сиропы, др.), объемы импорта которых в январе-марте т.г. уменьшились в три раза – до 2,7 тыс. тонн.

Эксперты отмечают, что в течение 1-го квартала т.г. не импортировался в Украину тростниковый сахар-сырец, тогда как в январе-марте 2010 г. объем импорта данного товара составил 21,8 тыс. тонн. В УКАБ напоминают, что Украина при вступлении в ВТО согласилась на ежегодный импорт по льготному таможенному тарифу 267,8 тыс. т сахара-сырца.

«В данной ситуации важно, чтобы процедура распределения квоты ВТО была проведена прозрачно и в кратчайшие сроки, ведь ни для кого не секрет, что собственно произведённых 1,54 млн. т свекловичного сахара не хватит, чтобы полностью удовлетворить внутренние потребности в текущем маркетинговом году и импорт сахара-сырца является важным для обеспечения стабильности на рынке сахара», - отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Тарас ВЫСОЦКИЙ.

В ассоциации отмечают, что на данный момент мировая и внутренняя ценовые конъюнктуры на рынке сахара являются благоприятными для рентабельного импорта сахара-сырца в рамках квоты ВТО с последующей его реализацией в Украине - мировые цены снизились примерно на 200 долл./т по сравнению с их 30-летним пиком в феврале этого года, тогда как цены на сахар в Украине даже несколько выросли в течение последних двух месяцев. Импортеру остается только пройти всю согласительную процедуру, что, к сожалению, в наших реалиях не всегда быстро и легко, добавляют в ассоциации.