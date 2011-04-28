Сегодня в УНИАН состоялась презентация проекта “Аграрная элита Украины”, в котором названы 99 крупнейших аграрных компаний страны.

Организатором проекта выступил журнал The Ukrainian Farmer.

Проект “Аграрная элита Украины” - это первая независимая попытка публично назвать 99 самых успешных аграрных предприятий и их руководителей, которые контролируют производство до 50% продовольствия Украины и влияют на формирование внутренних и внешних цен на сельхозпродукцию.

«На сегодня в нашем каталоге, в журнале проекта “Аграрная элита Украины” представлено 99 компаний. Мы сознательно не привязывались к цифре 100 и сознательно поставили компании в алфавитном порядке, потому что эти все компании разные по специализации, - сказала главный редактор проекта “Аграрная элита Украины” Зоряна ГОШОВСКАЯ. - Мы не делали акцент на освещении аграрных компаний, которые занимаются растениеводством и у которых есть наибольший банк земли. У нас представлены разные отрасли аграрного сектора: животноводство, растениеводство и садоводство, тепличное хозяйство, выращивание овощей, птицеводство. Это те компании, которые являются флагманами отрасли на сегодня».

На сегодня более 100 тыс. га земли имеют 12 компаний, представленных в проекте, 5 компаний арендуют более 200 тыс. га земли и 3 агрохолдинга имеют около 400 тыс. га земли.

«Если взять первую 20-ку компаний, которые владеют наибольшим банком земли, то это приблизительно 15% всех пахотных земель Украины», - сказала З.ГОШОВСКАЯ.

По ее словам, около 10 компаний, представленных в проекте, планируют в ближайшее время выход на IPO.

Организаторы проекта также интересовались у участников рынка их оценкой процессов, которые происходят сегодня в секторе, в частности, касательно снятия моратория на продажу земли.

«На рынке нет однозначной позиции по этому вопросу, кто-то из аналитиков за открытие рынка земли, кто-то за продление моратория, кто-то говорит о том, что эффективным будет рынок аренды дальше. Но, следует отметить, что общая масса компаний, нам так показалось, не лоббируют вопрос открытия рынка земли», - подчеркнула З.ГОШОВСКАЯ.