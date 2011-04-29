В Житомирской области возрождают производство цикория и льна

В Житомирской области возрождают производства цикория и льна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН.

По его словам, областной программой развития АПК Житомирской области на 2011-2015 годы для стимулирования производителей этой продукции предусмотрено выделение 250 тыс. грн. из областного бюджета. Кроме того, 100 тыс. грн. выделено из Чудновского районного бюджета.

При этом Н.ДЕЙСАН отметил, что из-за пассивности владельцев цикориевого завода в Чудновском районе в регионе пока еще не смогли обеспечить соответствующую площадь посева этой культуры.

Кроме того, сказал Н.ДЕЙСАН, на особом счету у руководства АПК региона находится вопрос возрождения льноводства и расширение площадей посева льна-долгунца, на что из областного бюджета выделено 1,2 млн. грн. Первоначально эти средства будут направлены на выращивание семян льна.

«Наши рабочие встречи с инвесторами не прошли напрасно. Согласно договоренности с инвестором Мишелем ТЕРЕЩЕНКО (Франция) удалось закупить 20 тонн высококачественных семян сорта «Агат» и через Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приобрести 11 тонн семян из Сумской области. Однако этого недостаточно для посева прогнозируемых площадей в 600 га из-за отсутствия семян льна в государстве», – рассказал он.

Н.ДЕЙСАН напомнил, что также в регионе приняты меры для увеличения производства картофеля и овощей. «В области эти культуры на 94 и 93% выращивают в личных крестьянских хозяйствах. Для повышения их урожайности уже восстанавливают сеть семеноводческих хозяйств. Из областного бюджета в этом году выделено 1,8 млн. грн. на выращивание семян картофеля и реализации его населению», – сказал он.