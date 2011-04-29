Кабмин увеличит расходы Аграрного фонда на 225,9 млн. грн.

Кабинет Министров Украины увеличит расходы Аграрного фонда, связанные с хранением, перевозкой, переработкой и экспортом объектов государственного ценового регулирования государственного интервенционного фонда, на 225,9 млн. грн. за счет перераспределения бюджетных назначений.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

В сообщении отмечается, что соответствующее решение было принято во время заседания правительства 27 апреля т.г., на котором рассматривался вопрос о состоянии проведения весенне-полевых работ и мерах по стабилизации цен на продовольственном рынке.

Также до 20 мая будут выделены дополнительные ассигнования для формирования государственного интервенционного фонда за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Согласно поручению правительства, к 1 июня т.г. сельскохозяйственным товаропроизводителям должна быть оказана помощь для накопления минеральных удобрений, средств защиты растений и горючего в объемах, необходимых для проведения весенне-полевых работ.

Среди других задач – содействие заключению форвардных контрактов на поставку зерна будущего урожая в государственный интервенционный фонд. Также местным органам власти поручено начать формирование региональных ресурсов зерна урожая 2011 года.

Сообщается, что во избежание искусственного образования дефицита горючего и недопущения дальнейшего повышения цен на него правительство поручило Министерству энергетики и угольной промышленности, НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить до 1 июня 2011 года насыщение рынка нефтепродуктами. В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли и Государственная ценовая инспекция должны в период проведения весенне-полевых работ усилить контроль за ценообразованием в розничной сети и оптовой торговле нефтепродуктами.