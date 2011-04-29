Правительство может уменьшить арендную плату за места на продрынках
12:50, 29 апреля 2011Агро
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Кабинет Министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли совместно с заинтересованными органами исполнительной власти рассмотреть вопросы о возможности уменьшения размера арендной платы за торговое место на продовольственных рынках.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Также правительство поручило Министерству аграрной политики и продовольствия при участии «Укоопсоюза» обеспечить свободный доступ сельхозтоваропроизводителей к местам торговли на продовольственных рынках.
Кроме того, Минагропроду и Минэкономразвития поручено подать для рассмотрения на следующем заседании Кабмина план первоочередных мер по развитию производства продукции овощеводства.
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