Правительство может уменьшить арендную плату за места на продрынках

Кабинет Министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли совместно с заинтересованными органами исполнительной власти рассмотреть вопросы о возможности уменьшения размера арендной платы за торговое место на продовольственных рынках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Также правительство поручило Министерству аграрной политики и продовольствия при участии «Укоопсоюза» обеспечить свободный доступ сельхозтоваропроизводителей к местам торговли на продовольственных рынках.

Кроме того, Минагропроду и Минэкономразвития поручено подать для рассмотрения на следующем заседании Кабмина план первоочередных мер по развитию производства продукции овощеводства.