Завтра в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
13:53, 29 апреля 2011Агро
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Завтра в Крыму, Приазовье, в восточных областях и отдельных пунктах западных и северных областей Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в Крыму 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.
В Киевской области в субботу ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью около 10°, днем 20-22°.
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