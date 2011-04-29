Завтра в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра в Крыму, Приазовье, в восточных областях и отдельных пунктах западных и северных областей Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в Крыму 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области в субботу ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью около 10°, днем 20-22°.