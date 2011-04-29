По состоянию на 28 апреля аграрии Кировоградской области завершили сев сахарной свеклы, посадив культуру на площади 21,7 тыс. га (99%) из запланированных 22 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации.

Площадь посевов сахарной свеклы по сравнению с 2010 годом увеличена на 30%.

Также продолжается посевная подсолнечника: культура высажена на 111,5 тыс. га, что составляет 36% от плана. Соя высажена на 23 тыс. га (17% от плана), кукуруза – на 77,6 тыс. га (33% от плана).

В области начат сев гречки: культурой засеяно 0,5 тыс. га (2% от плана). Площадь посевов по сравнению с прошлым годом будет увеличена на 40% (до 22,3 тыс. га). Также в 2011 году аграрии увеличат посевы проса на 12% - до 5,1 тыс. га (уже засеяно 0,3 тыс. га или 5%).

По состоянию на 29 апреля 2011 года в области 170,2 тыс. гектаров земли засеяно ранними зерновыми и зернобобовыми культурами или 82% от запланированных площадей.