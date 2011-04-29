Власти Севастополя окажут содействие инвесторам в строительстве винзавода

Севастопольская городская государственная администрация окажет всяческое содействие в строительстве винзавода в Севастополе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, об этом заявил глава ГГА Валерий САРАТОВ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Финляндия в Украине Кристером МИККЕЛССОНОМ и представителями Дома классических вин «Инкерман», изучающими возможность строительства завода вин в одном из посёлков Севастополя.

«При вашем положительном решении, со стороны руководства Севастополя будет максимальное содействие. Препятствий, связанных со строительством завода, со стороны власти не будет», - сказал В.САРАТОВ.

Руководитель города также пообещал инвесторам решить все вопросы, связанные с выделением земли под строительство в максимально короткие сроки, и создать необходимые условия для развития мощностей предприятия, которое будет создано. «Нам крайне важно иметь рабочие места в посёлке, где возможно строительство завода потому, что там есть рабочий потенциал», отметил председатель горадминистрации.

Председатель Совета директоров компании «Inkerman International» Микель ТЕРМАН, со своей стороны, заявил, что уже «разработаны чёткие планы по тому, что мы хотим достичь строительством завода». «Нам чётко ясно, что нам нужно увеличивать мощности, и мы сейчас окончательно определяем, где будет база. Мы хотим привнести западные технологии, объединив их с местными традициями», сказал М.ТЕРМАН.

«Во время встречи было также заявлено, что финские инвесторы хотят инвестировать в развитие производства сухих вин достаточно серьёзные средства, создать новые рабочие и вывести на международный бизнес классические вина, которые будут произведены на винзаводе», - сообщили в пресс-службе.