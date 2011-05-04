Кабмин готов на 50% снизить цену на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств - Азаров

Правительство готово на 50% снизить цену на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью Первому Национальному телеканалу, показанному 3 мая.

«Мы готовы на 50% снизить стоимость электроэнергии и газа для теплиц. Пожалуйста, стройте у кого есть деньги и приходите к нам за получением вот таких вот дотаций», - заявил Н.АЗАРОВ.

Развитие тепличного хозяйства, убежден премьер, позволит насытить рынок овощами и фруктами и сдержать рост цен на эту продукцию.

Как сообщал УНИАН, о готовности снизить тарифы на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств Н.АЗАРОВ заявил 27 апреля, однако тогда он не назвал уровень снижения.