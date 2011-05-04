В конце апреля линейка «Кваса Тарас» пополнилась новым вкусом «7 злаков». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в состав продукта входят следующие культуры: ячмень, ржа, овес, гречиха, рис, просо и пшеница. Выпускается «Квас Тарас 7 злаков» в ПЭТ-бутылках емкостью 1 литра.

В компании отмечают, что первый налив напитка состоялся 29 апреля. Производиться «Квас Тарас 7 злаков» будет на заводах компании «Славутич», Carlsberg Group.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в Запорожье, Киеве и Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», холодный чай «Top Tea».

Как сообщает AC Nielsen, по итогам 2010 года «Славутич», Carlsberg Group занимает в натуральном выражении 28,6% рынка пива. В сегменте кваса компания занимает 34,4% рынка в натуральном выражении.