Депутаты предлагают установить критерии продовольственной безопасности Украины.

Соответствующий законопроект «О продовольственной безопасности Украины» № 8370-1 от 28 апреля 2011 года зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Инициаторы законопроекта - народные депутаты Игорь КАЛЕТНИК (КПУ), Сергей ТЕРЕЩУК (Блок Литвина), Виталий БОРТ (Партия регионов), Иван СИДЕЛЬНИК (БЮТ)

В проекте закона отмечено, что этот закон определяет правовые, экономические, социальные, экологические и организационные основы государственной политики в сфере формирования продовольственной безопасности.

В пояснительной записке главной предпосылкой принятия предлагаемого к разработке нормативного акта называют критически низкий уровень продовольственной безопасности населения Украины (ныне калорийность рациона питания украинца составляет около 2500 ккал, тогда как в развитых странах 3300-3800 ккал). Еще одним важным аспектом необходимости решения проблемы является необходимость контроля качества продовольствия, которое авторы закона считают главной причиной ухудшения показателей жизнедеятельности населения.

В законопроекте предлагается считать предельным (пороговым) значением индикатора достаточности запасов зерна в государственных ресурсах, который определяется как соотношение между объемами продовольственного зерна в государственном продовольственном резерве и объемами внутреннего потребления населением хлеба и хлебопродуктов в пересчете на зерно, его 17-процентный уровень, соответствующий 60-ти дням потребления.

Предельным (пороговым) значением индикатора экономической доступности продуктов, который определяется как доля совокупных расходов на питание в общем итоге совокупных расходов домохозяйств, предлагают считать его 50-процентный уровень.

Предельным (пороговым) значением индикатора продовольственной независимости по отдельным продуктам, который определяется как соотношение между объемом импорта отдельного продукта в натуральном выражении и емкостью его внутреннего рынка, предлагают считать его 20-процентный уровень.

В законопроекте предусмотрено, что Кабинет Министров Украины в течение 3-х месяцев со дня опубликования этого Закона должен разработать и принять Стратегию формирования продовольственной безопасности Украины на 2012-2020 годы.