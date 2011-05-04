«Хлеб Инвестбуд» в рамках квот экспортировал свыше 800 тыс. тонн зерна

Компания «Хлеб Инвестбуд» в рамках квот экспортировала 802 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Роберт БРОВДИ.

По его словам, из них экспорт кукурузы составил около 577 тыс. тонн, пшеницы – 225 тыс. тонн.

«Хлеб Инвестбуд» на сегодня в полном объеме осуществил экспортные поставки (в рамках квот, установленных правительством – УНИАН), – отметил Р.БРОВДИ.

Таким образом, экспортная деятельность в данном сегменте на сегодня компанией приостановлена.

Справка УНИАН. Компания “Хлеб Инвестбуд” является структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

На сегодня в состав Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины входят 44 филиала, среди которых 17 мукомольных предприятий, 1 крупозавод и 3 завода по производству комбикормов, рабочие зерновые емкости которых составляют 3 млн. 461,1 тыс. тонн, а рабочие мощности перерабатывающих предприятий – 931,1 тыс. тонн.