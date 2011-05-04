«Хлеб Инвестбуд» завершил подписание договоров по форвардным закупкам зерна в рамках первого транша Аграрного фонда в объеме свыше 1,55 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции гендиректор компании «Хлеб Инвестбуд» Роберт БРОВДИ.

Он напомнил, что в целом государство выделило 5 млрд. грн. на наполнение Аграрного фонда в 2011 году.

Первый транш из этих денег составил 1,55 млрд. грн.

«На 29 апреля первый транш освоен «Хлеб Инвестбудом» в полном объеме», - отметил Р.БРОВДИ.

Таким образом, по его словам, в период с 18 марта по 29 апреля этого года компанией заключено с сельхозпроизводителями 1168 форвардных контрактов на поставку 860 тыс. тонн зерновых общей стоимостью 1,5 млрд. грн., в том числе на поставку 836,3 тыс. тонн пшеницы, 22 тыс. тонн – ржи и 1 тыс. 677 тонн гречки.

По словам Р.БРОВДИ, большинство законтрактованного объема пшеницы (58%) – это пшеница второго класса; пшеница третьего класса составляет 36%, четвертого класса – 6%.

По его словам, форвардные закупки осуществлялись во всех областях Украины и в Крыму.

При этом наибольшие объемы закупок осуществлены в хозяйствах Ривненской, Сумской, Киевской, Полтавской, Винницкой и Харьковской областей.

Средний лот закупок составлял 640 тонн, что, по словам гендиректора «Хлеб Инвестбуда», свидетельствует о том, что программа охватила в основном средних и мелких производителей.

Как напомнил Р.БРОВДИ, в соответствии с условиями программы, все сельхозпроизводители, заключившие форвардные договора, уже полностью получили первые 50% стоимости законтрактованного будущего урожая.

Выделение следующих 20% стоимости начнется в конце мая – начале июня. Остальную сумму выплатят уже после поставки зерна.

Как сообщал УНИАН, «Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя проведет поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда, соответствующее соглашение подписано 4 марта 2011 года.

Соглашением предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. Тонн.

Эти культуры будут направлены на формирование государственного интервенционного фонда.

Закупка будет проводиться по минимальным интервенционным ценам, которые на сегодня составляют на пшеницу, в зависимости от класса, от 1612 до 1792 грн./т, на рожь – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.

11 марта компания «Хлеб Инвестбуд» начала форвардные закупки зерна у сельхозпроизводителей для поставки зерна Аграрному фонду. Компания планирует с помощью государственных и привлеченных инвестиционных ресурсов закупить на форвардных условиях свыше 2 млн. тонн зерновых.