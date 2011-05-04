Аграрный фонд реализовал свыше 100 тыс. тонн зерна для муки

На сегодня Аграрный фонд Украины реализовал 103 тыс. тонн зерна для переработки в муку и около 60 тыс. тонн муки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности генерального директора Аграрного фонда Сергей ХОРОШАЙЛОВ.

«На сегодня Аграрным фондом реализовано почти 103 тыс. тонн зерна для переработки в муку и около 60 тыс. тонн реализовано самой муки», – сказал он.

При этом С.ХОРОШАЙЛОВ отметил, что реализация муки осуществляется согласно договорам, третьей стороной по которым выступают облгосадминистрации.

Напомним, в феврале т.г. Аграрный фонд Украины заявил о намерении начать интервенции муки хлебопекарным предприятиям для стабилизации цен на хлеб.