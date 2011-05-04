Минагропрод планирует увеличить производство плодово-ягодных культур почти в 8 раз

В Украине производство плодово-ягодных культур к 2025 году увеличится почти в 8 раз по сравнению с 2010 годом – до 2,257 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил министр Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня в ходе рабочей поездки в Крым.

Он также сообщил, что в 2010 году отечественным аграриям удалось увеличить производство плодово-ягодной продукции на 33% по сравнению с 2009 годом – до 286,8 тыс. тонн.

По данным Минагропрода, к 2015 году планируется увеличить плодово-ягодное производство в Украине в 1,5 раза, до 436,6 тыс. тонн, до 2020 года – в 4 раза, до 1 млн. 118,7 тыс. тонн, а уже в 2025 году ожидается производство плодово-ягодных культур в объеме 2 млн. 257 тыс. тонн.

Отмечается, что такой уровень производства плодово-ягодной продукции можно обеспечить благодаря реализации Государственной программы финансовой компенсации расходов на садоводство, которая рассчитана до 2025 года.

Достичь таких показателей урожайности планируется благодаря государственной программе компенсации расходов, понесенных производителями на создание садов, виноградников и холодильников с технологией РГС (регулируемой газовой среды). Данной программой предусмотрена финансовая компенсация в размере до 100% предприятиям всех форм собственности.