Украина экспортировала 1,66 млн. тонн подсолнечного масла на 1,83 млрд. долларов

За 7 месяцев 2010/11 маркетингового года из Украины было экспортировано 1,66 млн. тонн подсолнечного масла на сумму 1,83 млрд. долл. США, а также 1,86 млн. тонн подсолнечного шрота стоимостью 351 млн. долл. США.

Как сообщает Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года стоимость экспорта продуктов переработки семян подсолнечника выросла на 75%.

По данным УКАБ, в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции (группы 1-24 УКТ ВЭД) доля продуктов переработки семян подсолнечника за 2010 год выросла до 28%, что превышает даже долю зерна.

Как отмечают в УКАБ, масложировая промышленность смогла за 7 месяцев обеспечить 2,2 млрд. долл. валютных поступлений, тем самым внеся свою весомую долю в стабильность экономики Украины в условиях ограничения возможностей экспорта зерна и отрицательного сальдо внешней торговли.

В тоже время, эксперты УКАБ предостерегают, что существует значительная угроза для масложирового сектора Украины - отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника в рамках создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. «Отмена экспортных пошлин может привести к упадку одной из самых успешных отраслей не только агропромышленного комплекса, но и экономики Украины в целом. Если не будет барьера для экспорта семян подсолнечника, его просто вывезут в страны Европейского Союза, и мы станем сырьевым придатком по еще одной позиции», - говорит Роман СЛАСТЕН, эксперт аграрных рынков УКАБ.

В УКАБ убеждены, что сохранение ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника должно стать одним из принципиальных положений переговоров о создании ЗСТ с ЕС, ведь уступки в данном вопросе принесут Украине значительные убытки.

Справка УНИАН. Одним из пунктов обязательств, выдвинутых Украине Европейским Союзом при создании ЗСТ, является отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника.

Согласно Закону Украины от 10.09.99 № 1033-XIV "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур", начиная с 1 января 2007, ставка вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнечника ежегодно уменьшается на 1 процентный пункт до значения 10 процентов. С 1 января 2011 ставка вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнечника составляет 11% таможенной стоимости.