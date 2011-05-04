В Черкасской области создано коммунальное предприятие "Облагролес".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, соответствующее решение было принято на очередной сессии облсовета.

КП "Облагролес" создано с целью усовершенствования управления и эффективного использования имущества областной собственности в интересах общественности. Речь идет о лесах, которые не принадлежат к областному управлению лесного и охотничьего хозяйства, а находятся в подчинении сельских и районных советов, сельскохозяйственных предприятий и других пользователей. Эти леса отмежеваны от лесного фонда управления и территориально. К ним относятся полезащитные полосы, леса близ населенных пунктов и т.п. Создание такого коммунального предприятия позволит сделать невозможным бесконтрольную вырубку леса и обеспечить рациональное ведение лесного хозяйства на этих территориях.