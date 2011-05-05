Близнюк хочет из космоса отследить ситуацию с посевами

Донецкая облгосадминистрация планирует обратиться в Государственное космическое агентство Украины, чтобы следить за посевами подсолнечника в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК на пресс-конференции.

По словам А.БЛИЗНЮКА, в области из-за больших посевов подсолнечника истощается земля.

«У нас есть проблема – много сеют подсолнечника, не вносят удобрений и уничтожают землю. Мы будем к этому жестко подходить. Вплоть до того, что договоримся с космическим агентством. На последнем совещании нам показали, что из космоса видны все поджоги стерни, также будет видно, кто, сколько засеял подсолнечника», – рассказал А.БЛИЗНЮК.