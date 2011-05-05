В Тернопольской области начали закладку сада площадью 275 га
В Тернопольской областивселеТребуховцыБучацкогорайонаначализакладку садаплощадью 275га.Как рассказал председательНаблюдательногосовета ООО «Бучачагрохлебпром»ПетрГАДЗ, в целом егообщество планируетпосадитьсаженцыяблони,груши, косточковыхпород,ягодники.За 2дняужепосажено20тыс.привоев.
«Посадочныйматериал мызакупилив Черновицкой области.Планируем такжесоздать собственныйпитомник,чтобы обеспечиватьхозяйствокачественнымисаженцамиплодовыхкультур», -сказалП.ГАДЗ.
По егословам,посадкадеревьевбудет осуществлятьсяв дваэтапа:веснойи осенью.
Присутствовавший нацеремонии началазакладки садапредседательоблгосадминистрации ВалентинХОПТЯНотметил,что государствокомпенсируетсредства, затраченныена закладкусадови виноградников,поэтомуу аграриевестьстимулдля развитиясадоводства.
Со временемрядомссадомзапланировано построитьсовременные складыдля храненияплодов,а такжецехадляпереработки продукции.
СправкаУНИАН.СейчасвТернопольскуюобластьввозится1,5 тыс.ти производится18,5тыс.тплодови ягод,что составляет28,6%потребности.