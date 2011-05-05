В Тернопольской области начали закладку сада площадью 275 га

В Тернопольской областивселеТребуховцыБучацкогорайонаначализакладку садаплощадью 275га.Как рассказал председательНаблюдательногосовета ООО «Бучачагрохлебпром»ПетрГАДЗ, в целом егообщество планируетпосадитьсаженцыяблони,груши, косточковыхпород,ягодники.За 2дняужепосажено20тыс.привоев.

«Посадочныйматериал мызакупилив Черновицкой области.Планируем такжесоздать собственныйпитомник,чтобы обеспечиватьхозяйствокачественнымисаженцамиплодовыхкультур», -сказалП.ГАДЗ.

По егословам,посадкадеревьевбудет осуществлятьсяв дваэтапа:веснойи осенью.

Присутствовавший нацеремонии началазакладки садапредседательоблгосадминистрации ВалентинХОПТЯНотметил,что государствокомпенсируетсредства, затраченныена закладкусадови виноградников,поэтомуу аграриевестьстимулдля развитиясадоводства.

Со временемрядомссадомзапланировано построитьсовременные складыдля храненияплодов,а такжецехадляпереработки продукции.

СправкаУНИАН.СейчасвТернопольскуюобластьввозится1,5 тыс.ти производится18,5тыс.тплодови ягод,что составляет28,6%потребности.

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