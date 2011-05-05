Сельхозпредприятия Винницкой области завершили сев ранних зерновых

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области засеяли ранними зерновыми культурами 182,504 тыс. га, что составляет 100,01% от запланированных 182,486 тыс. га. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН. В частности, аграрии области засеяли 25,975 тыс. га пшеницей, 138,504 тыс. га - ячменем, 5,03 тыс. га - овсом, 13,095 тыс. га - горохом. Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.

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