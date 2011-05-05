Депутат предлагает до создания госземкадастра и инвентаризации запретить продажу сельхозземель

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (БЮТ) предлагает ужесточить требования для продажи сельскохозяйственных земель и внесения права на земельный участок (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

Об этом говорится в законопроекте №8464 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно условий продажи земельных участков», внесенном в парламент 4 мая т.г.

Согласно документу, предлагается до вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель, в том числе создания автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и проведения полной инвентаризации земель, но не ранее 1 января 2012 года, запретить внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

Согласно законопроекту, до вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель, в том числе создания автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и проведения полной инвентаризации земель, но не ранее 1 января 2012 года, не разрешается: купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд; купля-продажа или отчуждение другим способом земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятия (выкупа) земельных участков для общественных нужд.