Украина должна вернуться к системе потребительской кооперации - Присяжнюк

Украина должна вернуться к системе потребительской кооперации, чтобы обеспечить продовольственную безопасность государства.

Как сообщили УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе рабочей поездки по Крыму.

«Система заготовок должна стать в строй и выполнять свои функции. На сегодня в Украине большое количество овощей, фруктов, молока и мяса производится в частном секторе», - подчеркнул он. В связи с этим, считает министр, нужна отлаженная система заготовок продукции от производителя до доставки ее потребителю.

Также Н.ПРИСЯЖНЮК считает, что отечественные производители должны занять ключевое место на мировых продовольственных рынках, ведь во всем мире есть большой спрос на продукты питания и на сельскохозяйственную продукцию.

«Впереди большой спрос на продукты питания, об этом свидетельствуют заявления мировых организаций и исследования. Задача министерства как раз и будет заключаться в том, чтобы наша страна не утратила этот шанс», - подчеркнул министр, отвечая на вопросы журналистов.

«Я убежден, что мир все равно найдет, как заполнить существующий дефицит продуктов и, если мы думаем, что это будет постоянно, и не будем делать шаги, чтобы нарастить объемы, привлечь новые технологии и не занять надлежащее место на мировых рынках, мы в очередной раз потеряем шанс», - сказал министр.