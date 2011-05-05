Аграрии посеяли яровые зерновые на площади 5,9 млн. га - 78% от прогноза

В Украине на 5 мая т.г. яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 5,9 млн. га (78% от прогноза), что почти на уровне соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в хозяйствах Николаевской, Одесской, Киевской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой и Ривненской областей посеяно 90-96% прогнозируемых площадей.

Низкими темпами проводится сев яровых зерновых в хозяйствах Полтавской, Сумской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей, в которых посеяно лишь 62-72% прогнозируемых площадей.

Согласно данным министерства, кукуруза на зерно посеяна на площади 2,1 млн. га (67% прогноза), гречка - на 57 тыс. га (18%), просо - на 41 тыс. га (32% прогноза).

Из технических культур сахарная свекла посеяна на площади 534 тыс. га (97% прогноза), что на 65 тыс. га больше, чем на 5 мая 2010 года. Завершен сев в Полтавской (109%), Житомирской (108%), Львовской (106%), Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Волынской и Черниговской областях - по 100% прогнозируемых площадей. Отстают с посевом сахарной свеклы в Черкасской (72% прогноза) и Харьковской (87%) областях.

Подсолнечник посеян на площади 2,3 млн. га (65% прогноза). Соя посеяна на площади 533 тыс. га (47% прогноза).

Сообщается также, что, по уточненным данным регионов, вся посевная площадь под урожай текущего года составит 26,7 млн. га (на уровне прошлого года), в том числе зерновые культуры - 15,6 млн. га (на 443 тыс. га больше 2010 года), из которых озимые зерновые - 8,0 млн. га, яровые зерновые и зернобобовые (включая кукурузу) - 7,6 млн. гектаров.

Прогнозируется расширение посевных площадей по сравнению с прошлым годом под кукурузой на зерно до 3,2 млн. га, или на 457 тыс. га (на 17%) больше показателя прошлого года, гречкой - до 313,5 тыс. га или больше на 98 тыс. га (на 45%) и просом - до 131 тыс. га или больше на 41 тыс. га (на 46%).

Технические культуры будут занимать площадь 6,5 млн. га, из них сахарную свеклу прогнозируется посеять на площади 553 тыс. га, что на 50 тыс. га (на 10%) больше показателя прошлого года.

Картофель и овощи займут площадь около 2,0 млн. га, кормовые культуры - 2,7 млн. га.

Отмечается также, что обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составляет 975,8 тыс. тонн, или 103% от потребности, подсолнечника - 22 тыс. тонн (111%), кукурузы - 84,7 тыс. тонн (108%), сои - 97,2 тыс. тонн (106%), картофеля - 4,5 млн. тонн (100%). Сообщается, что все регионы полностью обеспечены семенами.

Сельскохозяйственными предприятиями до посевных кондиций подготовлено 772 тыс. тонн (118%) семян зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).