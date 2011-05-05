Потребность аграриев в кредитах составляет 7,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, информируя о состоянии проведения весенне-полевых работ и их материально-техническом обеспечении.

В Минагропроде отмечают, что фактически получено 4,5 млрд. грн. кредитов, из них 3,6 млрд. грн. - банковские кредиты и 923 млн. грн. - товарные кредиты.

Согласно сообщению, на 1 га пашни привлечено 164 гривны кредитов. Процентные ставки 13,4–25%.

Отмечают также, что уровень просроченных кредитов - 12,9%.