В Тернополе забраковано 15% проверенной пищевой продукции

В первом квартале т.г. специалисты ГП «Тернопольстандартметрология» забраковали 15% проверенной пищевой продукции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, в целом за 3 месяца лабораторией было проверено более 400 образцов пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья и 157 образцов продукции промышленной группы.

При этом свыше 15% от общего количества образцов пищевой продукции было забраковано, поскольку она не отвечала требованиям нормативных документов по физико-химическим и микробиологическим показателям.

Колбасы, фарш и мясные изделия были забракованы по виду на разрезе, превышенному содержанию влаги, использованию заменителей мяса (муки, крахмала и т.п.).

Кулинарные и кондитерские изделия браковались из-за превышенного содержания влаги, заниженного содержание жира и сахара, разные виды муки и круп не отвечали требованиям стандартов из-за неудовлетворительного внешнего вида, нарушений по крупности помола, превышенного содержания сорной примеси, заниженного содержания клейковины муки, рыба и рыбные продукты – из-за превышенного содержания влаги, молочные продукты не отвечали стандартам из-за превышенного содержания влаги, заниженного содержания жира, а также были фальсифицированы жирами немолочного происхождения, плодоовощная продукция – из-за заниженного содержания жира и сухих веществ, пищевые концентраты – по микробиологическим показателям.