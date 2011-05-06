ПАО "Житомирский маслозавод" – компания "Рудь" признана лучшим налогоплательщиком Житомирщины

ПАО “Житомирский маслозавод” – компания «Рудь» признана лучшим налогоплательщиком в Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления компании Петр РУДЬ.

По его словам, возглавляемое им предприятие является одним из крупнейших предприятий Житомирской области, лидером отрасли производства мороженого в Украине (рыночная доля 21% - УНИАН).

«Именно благодаря компании «Рудь» Житомирская область уже несколько лет подряд является лидером среди других областей по производству мороженого», - отметил председатель правления маслозавода.

Он добавил, что компания «Рудь» играет важную роль в развитии пищеперерабатывающей отрасли - ведущей в Житомирской области.

«Ежегодно предприятие улучшает свои финансово-экономические показатели, тем самым влияя на экономическое развитие всего региона», - отметил П.РУДЬ.

Председатель правления завода также видит реализацию социальной ответственности в обеспечении наивысшего качества продукции предприятия, содействии социально экономическому развитию области.

«Так, в сезон на предприятии работает около 1500 работников. Каждый год компания увеличивает свои производственные мощности, активно участвует в инновационных процессах, увеличивает количество рабочих мест. Так, объем оплаченных налогов в бюджеты всех уровней составил более 75 миллионов гривен в 2010 году», - уточнил П.РУДЬ.

Он сказал, что активную позицию предприятие занимает также в вопросах развития социальной инфраструктуры.

Глава Житомирской областной госадминистрации Сергей РЫЖУК и глава Государственной налоговой администрации в Житомирской области Вадим КУСЛИЙ выразили благодарность ПАО «Житомирский маслозавод» за высокий уровень налогового сознания, выполнение налоговых обязательств перед государственным и местными бюджетами, активное участие в развитии промышленности в Житомирской области.

Справка УНИАН. П.РУДЬ неоднократно был отмечен как лучший меценат Житомирской области. Значительная часть целевой помощи компании «Рудь» предоставляется в виде финансовых отчислений, но весомую долю благотворительной помощи также составляют взносы продукцией и услугами. Среди основных получателей помощи: Союз детей-инвалидов, благотворительный фонд «Дети Чернобыля», областной Дом ребенка, областная детская больница, благотворительный фонд «Согрей любовью ребенка», школы-интернаты.

Предприятие реализует местные и региональные общественно важные проекты, направленные на поддержку бюджетных учреждений (больниц, школ, интернатов, детских садов, детских игровых площадок), пенсионеров и инвалидов.

На продукте «100% мороженое» массой 1 кг размещен значок благотворительности. В 2010 году пять копеек, а в 2011 году - десять копеек с каждой порции отчисляются для оказания помощи детским заведениям разных областей Украины.