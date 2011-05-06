В развитие виноградарства и виноделия необходимо ежегодно вкладывать 5 млрд. грн.

В развитие отрасли виноградарства и виноделия необходимо ежегодно вкладывать 5 млрд. грн. инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил глава министерства Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе рабочей поездки в Крым.

Он также сообщил, что именно для привлечения инвестиционных средств в таком размере министерство будет инициировать необходимые изменения в действующее законодательство и популяризировать культуру потребления вина.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вино должно стать в Украине продуктом питания, ведь отечественные виноделы умеют делать качественные продукты виноградарства.

Вместе с тем, отметил министр, для поддержки отрасли из государственного бюджета ежегодно выделяется 500-600 млн. грн. «Это достаточно серьезный размер поддержки со стороны государства, поэтому это должно стать непременной мотивацией для привлечения дополнительных инвестиций. Но для этого необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Украина имеет мощную историю виноделия и виноградарства, и мы уже начали возрождение этой отрасли», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Сообщается также, что Минагропрод поддерживает законопроект относительно замены 1-процентного сбора на 1,5-процентный. По мнению министра, эти средства необходимо направить на поддержку сооружения фруктохранилищ. Кроме того, одними из наиболее актуальных сейчас являются вопросы стоимости лицензий и распределения средств.