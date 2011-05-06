Китайскую гречку могут заложить в Госрезерв после проверки на соответствие ГОСТу

Китайская гречка может быть заложена в Госрезерв после проведения проверки на соответствие ГОСТу и по поручению правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства резерва, об этом заявил председатель Госрезерва Алексей ЛЕЛЮК.

«Если китайская гречиха пройдет все необходимые экспертизы качества, то, в соответствии с поручением правительства Украины, она может быть заложенная в Госрезерв», – сказал он.

А.ЛЕЛЮК отметил, что в системе Госрезерва есть хранилища, которые специально предназначены для переработки и хранения гречки.

При этом А.ЛЕЛЮК заявил, что не комментировал в СМИ качество китайской гречки и перспективы ее закупки Госрезервом, подчеркнув, что его ведомство не занимается закупкой этого товара.

Как сообщал УНИАН, председатель Госрезерва Алексей ЛЕЛЮК на днях заявил «Голосу Украины» о том, что его ведомство не намерено закупать китайскую гречку. Такое заявление, сообщало издание за 5 мая, он сделал, комментируя слова премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что в случае отсутствия покупателей гречки из Китая она будет отправлена на хранение в резерв.