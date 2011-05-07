Завтра в Карпатах ожидаются заморозки

8 мая кратковременные дожди (в Карпатах с мокрым снегом) ожидаются ночью в большинстве центральных, южных областей Украины и в Крыму, а днем - в северных областях. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла (в южной части и в Карпатах на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0-5° мороза), днем 12-17° тепла; в восточной части ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 12-17°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.