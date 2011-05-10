В Тернопольской области завершен сев сахарной свеклы.

Как передает корреспондент УНИАН, во время коллегии Тернопольской облгосадминистрации начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Андрей ХОМА сообщил, в целом сахарной свеклой засеяно 52,546 тыс. га, что составляет 115% от запланированных под эту культуру площадей.

Также он сообщил, что в области завершается сев ярового рапса (посеяно 3,837 тыс. га, что составляет 62% от плана) и кукурузы (62,31 тыс. га, 91%).

«Однако отдельные районы отстают с посевом рапса и кукурузы. В частности, Зборовский посеял лишь 65%, тогда как площадь этих посевов в районе достаточно значительная – 6,6 тыс. га. Также отстает Шумский район, в котором посеяно 72%», – констатировал А.ХОМА.

Он отметил, что после завершения сева яровых культур область готова приступить к посеву гречихи.

«Все районы обеспечены зерном гречихи, следовательно нет никаких препятствий, чтобы посеять столько гречихи, сколько запланировано», – заверил А.ХОМА.

Как сообщал УНИАН, в этом году в области посевы гречихи запланировано увеличить на 57% - до 18,5 тыс. га.