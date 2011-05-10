В супермаркетах могут ввести квоты на торговые площади под продукцию местных производителей

Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Антимонопольным комитетом Украины проработают вопрос установления фиксированного объема торговых площадей в супермаркетах и гипермаркетах, который будет отводиться под продукцию местных товаропроизводителей.

Соответствующее поручение дал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ в ходе заседания Координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса при Кабинете министров Украины, сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера.

Согласно сообщению, А.КЛЮЕВ также поручил Минрегионстрою проинформировать Кабмин и Координационный совет о состоянии нормативного регулирования размещения так называемых малых архитектурных форм, а также ускорить утверждение порядка размещения временных сооружений в соответствии со статьей 28 Закона «О регулировании градостроительной деятельности».

Киевской городской государственной администрации поручено провести встречу с представителями администраций рынков и работающих на них предпринимателей для обсуждения и решения проблем рыночной торговли, включая стихийную торговлю.