Завтра дожди ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей

11 мая в южной, восточной части и большинстве центральных областей Украины ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы, в отдельных районах град. На остальной территории - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный 5-10 м/с, днем при грозах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части местами 10-12°, днем 17-22°, в Крыму и Приазовье 13-18°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

В Киеве и области, по прогнозам синоптиков, дождя не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 6-8° тепла, днем около 20°.

10 мая температура воды в Черном море 10-12°, в Азовском море 13-16°; в Днепре возле Киева 14°.