В Симферополе подорожали свекла и морковь, подешевели – помидоры и огурцы

В Симферополе в апреле 2011 г. больше всего подорожали свекла и морковь, подешевели – сало, помидоры и огурцы закрытого грунта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в г. Симферополе в апреле 2011 г. среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на свеклу – на 28,3%, морковь – 26,6%, капусту белокочанную – 25,7%, хлопья овсяные – 17,2%, яблоки – 16,8%, лук репчатый, картофель – на 11,4%.

Макаронные изделия возросли в цене на 9,2%, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 7,2%, печенье – 6,9%, чеснок – 6,0%, крупа гречневая – на 5,8%.

Сахар подорожал на 5,2%, бобовые, птица и бананы – на 5,1%, крупа манная – 4,7%, вермишель – 4,1%, морепродукты – 4,0%, слабоалкогольные напитки – 3,9%, грибы – на 3,8%. Рост цен на хлеб пшеничный из муки первого сорта составил 2,7%, хлеб пшеничный высшего сорта и булочные изделия – на 2,4%.

Одновременно снижение цен зафиксировано на сало – на 12,3%, помидоры и огурцы закрытого грунта – на 9,5% и 8,2%, филе мороженной рыбы – 6,0%, молоко – 5,0%, рис – 3,9%, свинину – 2,2%, творог – на 1,9%.

Среди непродовольственных товаров и услуг возросли цены и тарифы на электроэнергию – на 15,1%, каменный уголь – 8,3%, дизельное топливо –7,7%, бензин – на 4,9%. На 3,9% возросли цены на сосудорасширяющие препараты, 3,6% – мази, 3,0% – гормональные препараты.

Наряду с этим, наблюдалось снижение цен на телевизоры цветные на 2,9%, обогреватели – 2,7%, цветы живые – 2,2%, фотоаппараты – 1,4%, антибиотики – 1,3%, электролампы и средства гигиены – на 1,3%.

В сфере услуг возросли цены на ремонт электробытовых приборов на 25,9%, туристско-экскурсионные услуги – 13,3%, химическую чистку – 9,2%. Проезд в городском транспорте подорожал на 6,3%. Стоимость проживания в гостиницах возросла на 3,9%, билетов в кинотеатры – 3,7%, услуг парикмахерских – на 1,3%. При этом наблюдалось снижение цен на регистрацию браков на 6,6%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в апреле 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,3%, с начала года – 107,3%.