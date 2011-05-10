Аграрии Винницкой области приступили к посеву гречки и проса

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области приступили к посеву гречки и проса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

В частности, гречкой аграрии области засеяли 9% площадей, или 2,417 тыс. га от прогнозируемых 27,307 тыс. га, что на 82,89%, или на 12,376 тыс. га, больше площадей, засеянных в 2010 году.

Просом засеяно 8% площадей, или 210 га от прогнозируемых под посев 2,648 тыс. га.

Кроме того, аграрии кукурузой засеяли 65,1% площадей от 247,97 тыс. га; соей – 44,6% от прогнозируемых 108,3 тыс. га; подсолнечником – 95,3% от прогнозируемых 129,6 тыс. га; сахарной свеклой – 96,4% от прогнозируемых 75,7 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, Винницкая область отказалась от реализации на своей территории гречки, закупленной правительством в Китае.