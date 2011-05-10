В Украине яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 6,5 млн. га

В Украине по состоянию на 10 мая яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 6,5 млн. га, что составляет 86% прогноза (7,6 млн. га) и почти соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в настоящее время продолжается сев поздних яровых культур. По информации министерства, дожди в первой декаде мая несколько пополнили запасы влаги в посевном слое почвы, что улучшает условия для проведения сева.

В хозяйствах Николаевской, Одесской, Киевской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой и Ривненской областей засеяно 93-99% прогнозируемых площадей. Низшими темпами проводится сев яровых зерновых в хозяйствах Донецкой, Полтавской, Сумской и Ивано-Франковской областей, где засеяно 71-80% прогнозируемых площадей.

Отмечается, что кукуруза на зерно посеяна на площади 2,7 млн. га (84%), гречиха – на 100 тыс. га (32%), просо – на 66 тыс. га (50% прогноза).

Из технических культур сахарная свекла посеяна на площади 540 тыс. га (98% прогноза), что на 60 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Завершен сев в Полтавской (110%), Житомирской (108%), Львовской (115%), Сумской (103%), Винницкой, Хмельницкой, Волынской и Черниговской (по 100% прогнозируемых площадей) областях. В допустимые сроки не досевают прогнозируемые площади сахарной свеклы хозяйства в Черкасской (73%) и Харьковской (89%) областях.

Подсолнечник засеян на площади 2,8 млн. га (78%). Соя посеяна на площади 733 тыс. га (65% прогноза).

Кроме того, в настоящее время, с учетом фитосанитарной ситуации в каждом регионе, осуществляется комплекс мероприятий по защите посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, болезней и вредителей.

Озимые зерновые культуры, после перезимовки и возобновления весенней вегетации, сохранились на площади 8 млн. га (погибло около 100 тыс. га, или 1,5% посевов). Озимые зерновые культуры подкормлены на 100% площадей. Состояние их посевов преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Отмечается, что, по уточненным данным регионов, вся посевная площадь под урожай текущего года составит 26,7 млн. га (на уровне прошлого года). Зерновой клин прогнозируется на площади 15,6 млн. га (на 443 тыс. га больше, чем в 2010 г.), что составляет 58% в структуре посевных площадей и отвечает научно-обоснованным рекомендациям. Яровые зерновые и зернобобовые (включая кукурузу) планируется посеять на площади 7,6 млн. га.

Прогнозируется расширение посевных площадей по сравнению с прошлым годом под кукурузой на зерно до 3,2 млн. га, что на 457 тыс. га, или 17%, больше, чем в прошлом году, под гречихой – до 313,5 тыс. га, что больше на 98 тыс. га, или 45%, и под просом – до 131 тыс. га, что больше на 41 тыс. га, или 46%.