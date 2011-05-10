В Херсонской области подорожали овощи и фрукты, подешевели – молокопродукты

В Херсонской области в апреле текущего года по сравнению с мартом больше всего подорожали овощи и фрукты, подешевели – молоко, творог и масло.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке региона в апреле т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 2,2%.

Больше всего подорожали овощи – на 9% и фрукты – 7,1%. Также на 5,2% выросли цены на сахар, на 4,4% – на яйца. Подорожали также продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мед, соусы, приправы, безалкогольные напитки и кондитерские изделия – на 1,2-4%.

В то же время молоко подешевело на 4%, творог – на 1,4%. Также снизились цены на сметану, сливки, консервированные овощи, птицу, охлажденную и замороженную рыбу, кисломолочную продукцию – на 0,1-4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,9%, при этом алкогольные напитки выросли в цене на 1%, табачные изделия – на 0,9%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 2,2% за счет повышения цен на электроэнергию на 15,1%, стоимость услуг канализации и водоснабжения – на 1,4% и 0,7% соответственно.

Рост цен в транспортной сфере на 2,1% обусловлен подорожанием топлива и масел на 4,7%. Также выросла стоимость услуг железнодорожного транспорта на 0,6%.

Справка УНИАН. В Херсонской области индекс потребительских цен в апреле 2011 года составил 101,7%.