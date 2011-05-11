В Донецке во время Евро-2012 будут контролировать цены на продукты

Донецкие власти во время проведения чемпионата по футболу Евро-2012 не допустят резкого роста цен на услуги и продукты питания.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил начальник Управления по подготовке к Евро-2012 донецкого горсовета Сергей РЕПИН.

По словам С.РЕПИНА, донецкие власти примут меры по стабилизации цен в магазинах и кафе города в период чемпионата.

«Это наша обязанность сделать так, чтобы не нарушить жизнедеятельность горожан, чтобы не было пробок на дорогах, чтобы бесперебойно ходил общественный транспорт, чтобы не было мусора и чтобы цены были стабильные», - отметил он.

С.РЕПИН также добавил, что проблема ценовой политики в гостиницах города будет рассматриваться в следующем году.

«Мы знаем все проблемные вопросы. Но есть вопросы, которые нужно решить сейчас, а есть те, которые могут подождать», - заявил он.