Китайская гречка уже поступила в розничные сети

Гречка, импортированная из Китая, уже поступила в розничные сети и цена реализации не превысит 17,99 грн. за кг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании «Хлеб Инвестбуд» Роберт БРОВДИ.

«Сегодня продукцию можно увидеть на прилавках ряда сетей, среди которых торговая сеть

«Таврия», «Сильпо», «Виртус», «АТБ». Ведутся переговоры с торговой сетью «Фуршет», и первые три магазина «Фуршет» получили эту продукцию и выставили в розничную продажу. Ведутся переговоры с компанией «Квиза-Трейд» («Велика кишеня»)», - сообщил Р.БРОВДИ.

По его словам, география торговых точек этих операторов покрывает полностью всю Украину и исчисляется суммарно порядка тысячи магазинов розничной продажи. По мнению Р.БРОВДИ, объем, который поставлен в сети, «будет реализован за последующие 2-3 недели».

По словам Р.БРОВДИ, цена реализации гречки, импортированной из Китая, не превысит 17,99 грн. за кг. «Желаемая конечная стоимость реализации гречки определена на уровне 17,99 грн. за кг в розничных сетях Украины. Истинная стоимость импортированного товара… составляет 16,7 грн. (за кг - УНИАН), включая все необходимые платежи по выгрузке, перемещению на логистический склад в г. Одесса и оплату всевозможных сертификатов и платежей.

Исходя из соображения необходимости фиксирования розничной стоимости на уровне 17,99 грн. путем вычитания максимально накручиваемой розничными сетями, мы определили стоимость продаваемого продукта для операторов. Несмотря на то, что себестоимость поставленного товара составляет 16,7 грн., мы отпускаем сетям на сегодняшний день эту продукцию по 16,06 грн. за кг», - сообщил Р.БРОВДИ.

При этом он отметил, что потери компании «Хлеб Инвестбуд» на реализации гречки китайского производства составляют на сегодня 97 долл. на тонне.

Р.БРОВДИ напомнил, что «Хлеб Инвестбуд» заключил контракт на поставку 4 тыс. тонн гречневой крупы из Китая, из которых авансом оплачено около 2 тыс. тонн. В Украину двумя партиями уже поступило 816 тонн. Следующие грузы должны прийти до начала июня т.г.

Р.БРОВДИ заявил, что гречка закупается компанией "Хлеб Инвестбуд" за собственные оборотные средства без использования государственных средств. Импортированная крупа не будет использована для закладки ни в государственный резерв, ни в государственный интервенционный фонд.