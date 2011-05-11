Производители мяса увеличивают экспорт и вытесняют импорт с внутреннего рынка – УКАБ

Увеличение производства мяса, которое наблюдается в текущем году, привело к сокращению импорта свинины и птицы на 50% и стремительному росту экспорта данных видов мяса. Основной причиной таких изменений стало приближение цены на отечественное мясо к уровню цен в основных странах-экспортерах, считают эксперты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, по данным УКАБ, в первом квартале 2011 г. было экспортировано 16,8 тыс. тонн всех видов мяса, тогда как за аналогичный период прошлого года - лишь 11,8 тыс. тонн. В том числе экспорт свинины составил 4,34 тыс. тонн, тогда как в первом квартале 2010 года было вывезено всего 4 тонны свинины. По мнению экспертов, учитывая темпы торговли, можно говорить о существенном уменьшении отрицательного торгового сальдо по мясопродуктам в 2011 г., хотя условия производства для сельхозтоваропроизводителей остаются очень сложными, поскольку при росте цен на корма цены на мясо остаются сравнительно низкими.

В таких условиях эффективно хозяйствовать смогут только вертикально интегрированные аграрные холдинги, доля которых в общем производстве мяса продолжает расти и сейчас составляет более 35% от общего производства мяса (в основном за счет агрохолдингов, специализирующихся на птице). По результатам исследования УКАБ, в первую десятку крупнейших животноводческих холдингов входят производители мяса птицы и свинины, при этом рентабельность выращивания свинины в холдингах составляла 23%, тогда как в типичных сельхозпредприятиях - 12%. Что касается производства мяса птицы на убой, то в холдингах производительность выше в 2,5 раза, а производственная себестоимость на 32% ниже, чем у остальных предприятий.