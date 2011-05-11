В Ивано-Франковской области подорожали сахар, макароны, хлеб, рыба и мясо

На потребительском рынке Ивано-Франковской области в апреле 2011 г. подорожали сахар, макароны, хлеб, рыба и мясо, подешевели - сыры, молоко, масло и молочные продукты.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

В частности, на 5,0-2,2% подорожали овощи, продукты переработки зерновых, сахар, макаронные изделия, маргарин. Выросли в цене хлеб, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, фрукты, мясо и мясопродукты (на 1,2-0,3%). В то же время, на 2,8% подешевели сыры, на 1,7% – молоко, на 1,1% – масло; на 0,9-0,5% снизились цены на сметану, масло, съедобные животные жиры, рис.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,7%, что вызвано главным образом повышением цен на табачные изделия на 2,1%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 1,5%, в т.ч. электроэнергию – на 15,1% и сжиженный газ – на 3,4%. Вместе с тем, состоялось снижение платы населения за горячую воду и отопление (в соответствии с фактическими расходами) – на 4,4%.

Рост цен на транспорт в целом на 3,3% обусловлен, в первую очередь, подорожанием топлива и масел на 4,4%. Кроме того, выросли цены на запчасти и аксессуары (на 4,8%), на перевозку пассажирским автодорожным транспортом (на 3,2%).

Повышение цен в сфере здравоохранения на 0,6% предопределено подорожаниям фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 1,1%.

Справка УНІАН. В Ивано-Франковской области в апреле 2011 г. индекс потребительских цен составил 101,1%, с начала года – 104,2% (в 2010 г. – 99,3% и 103,9% соответственно).