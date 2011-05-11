Минагропрод намерен начать интервенцию 80 тыс. тонн сахара

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено в ближайшее время провести интервенцию 80 тыс. тонн сахара из Аграрного фонда для предупреждения ценовых колебаний на этот продукт.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Сегодня правительство держит на контроле ситуацию на рынке сахара, в частности, его наличия и ценовой политики. Сейчас ситуация стабильная. Для будущих форвардных закупок сахара выделено 680 млн. грн.», – сказал министр.

По его словам, в ближайшее время министерство начнет интервенцию сахара на внутренний рынок. «В Аграрном фонде есть 80 тысяч тонн сахара, с которым мы в ближайшее время начнем интервенцию на внутренний рынок для того, чтобы избежать ценовых колебаний на рынке сахара в период летней заготовки продуктов», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня планируется завезти еще 260 тысяч тонн сахара-сырца. Министерство экономики уже квоту распределило. Я убежден, что этот сахар будет завезен в полном объеме, если это будет необходимо. Днями мы планируем провести совещание относительно уточнения графика завоза сахара-сырца», – добавил министр аграрной политики.