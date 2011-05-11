Компания "Бондюэль" построит завод в Черкасской области

ООО "Маяк-Худяки" французской компании "Бондюэль" построит в этом году в селе Худяки Черкасской области завод по переработке сахарной кукурузы и горошка и по замораживанию овощей и фруктов мощностью 90,8 млн. условных банок в год с линией заморозки на 15 тысяч тонн в год.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской райгосадминистрации, сейчас подходят к завершению подготовительные работы по началу строительства завода. В І квартале 2011 года предприятием "Маяк-Худяки" уже проведено подключение по временной схеме строительной площадки к электроснабжению, закуплено новое агротехническое оборудование, в частности поливные рампы испанского производства на сумму 1,5 млн. грн., получены технические условия на внешнее электроснабжение завода от трансформаторной подстанции с. Леськи.

Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составляет около 300 млн. грн. Первый транш на строительство завода по переработке кукурузы и горошка будет составлять 20 млн. евро, второй транш - 20 млн. евро - будет вложен в строительство линии по замораживанию овощей и фруктов.

По словам генерального директора ООО "Маяк-Худяки" Александра ПОЛЯКОВА, работу на заводе получат преимущественно жители села Худяки и окружающих сел.

Справка УНИАН. Компания "Бондюэль" основана в 1853 г. Луи Бондюэль-Далем как небольшое фермерское хозяйство на севере Франции. В настоящее время является ведущим мировым производителем овощной продукции (консервированные, быстрозамороженные, свежие овощи и салаты), имеет 25 современных заводов в Европе. Компания "Бондюэль" оценивает емкость украинского рынка промышленной консервации примерно в 140 млн. условных банок в год.