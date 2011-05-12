Экс-глава МинАПК считает целесообразным возобновление работы Аграрного фонда

Бывший министр аграрной политики Александр БАРАНОВСКИЙ выступает за возрождение Аграрного фонда, созданного в 2005 году.

Об этом А.БАРАНОВСКИЙ сказал в эфире ТВі.

"В 2005 году был сформирован Аграрный фонд Украины. Его основная функция – создать соответствующие запасы во время урожая, когда продукция самая дешевая. А когда на рынке возникают проблемы, то по той же цене эти запасы выбрасываются на рынок и таким образом государство регулирует цены. Производитель будет знать, что у государства есть резервный фонд. И как только он начинает играть с ценой, государство выбрасывает запасы на рынок и ее и регулирует. Так делает весь мир, это не мы придумали. К сожалению, функция Аграрного фонда сегодня нивелирована", – сказал А.БАРАНОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что правительство, зная количество населения и уровень потребления, могло без труда спрогнозировать дефицит того или иного продукта на рынке.

По его мнению, эффективным инструментом в руках Кабинета Министров могут стать созданные ранее аграрные биржи в областях.

"Мне, кажется, этот рычаг сегодня либо из виду упустили, либо недооценивают, как правительство, так и профильное министерство", – отметил экс-министр.

А.БАРАНОВСКИЙ добавил, что ажиотаж вокруг гречки напоминает ему ситуацию в 2005 году со спекуляциями на сахарном рынке.

"Отдельные владельцы сахара решили придержать его, чтобы завезти из-за границы 400 тыс. тонн сахара-сырца. Это значило, что мы полностью могли загубить эту отрасль. И тогда шла очень жесткая борьба. А цена каждый день идет вверх! И мне говорят: "Смотри, сахара нет! Он не допускает! Он такое вытворяет!". Но я знал одно: если мы удержимся и не завезем сахар, а сахар наш есть, завтра наш бизнесмен – некуда деваться – выбросит свой сахар на рынок. Так и произошло. 25 августа, когда начали копать первую свеклу, цены поползли вниз. Но что это дало? Наш производитель на следующий год выпустил на 3 млн. тонн больше, чем требуется Украине. Поэтому я уверен, что с гречкой произошла похожая ситуация. Но если бы гречка была в Аграрном фонде, и у государства было бы немного, примерно 5-10 тыс. тонн гречки, то, как только кто-то бы себе что-то надумал, они бы выбросили ее на рынок. И тем (частным структурам – ред.) не было бы куда деваться, они продавали бы гречку", – сказал бывший руководитель аграрного ведомства.

Он также уверен, что если власти на местах откажутся от закупок китайской гречки, ее цена снизится.

"Ряд областей, например, Житомирская, отказались от этой гречки. А это значит, что у них есть свои запасы, во-первых, а, во-вторых, цена не подходит. Если эту гречку сегодня не будут покупать, то она завтра появится на рынке по 8 грн., потому что ее некуда будет девать. Я бы сказал всем украинцам: "Люди добрые, не покупайте эту гречку. Она завтра будет по такой цене, которая будет всем доступна. А это временные спекуляции", – заявил А.БАРАНОВСКИЙ.