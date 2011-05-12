Парламент принял закон о запрете продажи и использования браконьерских орудий

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О животном мире" относительно усиления мер по борьбе с браконьерством.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 284 народного депутата из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон "О животном мире" дополнен положениями, которые определяют состав орудий добычи объектов животного мира, которые запрещены для изготовления, сбыта и применения в Украине.

Так, с целью добычи объектов животного мира запрещаются изготовление, сбыт и применение ядовитых приманок, колющих, давящих и капканоподобных орудий лова, электроловильных систем (электроудочек), взрывчатых веществ, птичьего клея и монониточных (волосяных) сеток, а также других средств, запрещенных законом. Запрещаются орудия добычи объектов животного мира, которые приводят к увечью диких животных, их страданию и массовому бесконтрольному уничтожению.

Запрещается также ввоз в Украину электроловильных систем (электроудочек), монониточных (волосяных) сеток, охотничьих капканов и других средств добычи объектов животного мира, запрещенных законом.

Как сообщал УНИАН, законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О животном мире» (относительно усиления мер по борьбе с браконьерством) был зарегистрирован в парламенте вице-спикером Николаем ТОМЕНКО и народными депутатами Анатолием СЕМИНОГОЙ, Владимиром ДАНИЛЕНКО и Александром ГОРОШКЕВИЧЕМ. Проект закона был внесен по предложению ряда экологических организаций, занимающихся защитой природной среды.